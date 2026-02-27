2025年の最新「離婚原因」に関する調査で、男女ともに「性格の不一致」が最も多い離婚理由となった。弁護士法人デイライト法律事務所が行ったこの調査（調査対象1439人）は、全国の離婚相談窓口への相談データを基に集計されたもので、性別ごとの離婚理由ランキングの上位項目を比較分析している。まず、離婚理由のトップについて男女別に集計した結果、男性・女性ともに「性格の不一致」が36.0％で1位となった。続いて、男女で特