バイエルン・ミュンヘンの伊藤（中央）＝昨年12月、ミュンヘンサッカーのドイツ1部リーグのバイエルン・ミュンヘンは27日、DF伊藤洋輝が右太もも裏を痛め、しばらく離脱すると発表した。伊藤は右中足骨骨折から復帰して出番を増やし、今季はここまで国内リーグ10試合、欧州チャンピオンズリーグ（CL）3試合に出場している。（共同）