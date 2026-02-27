フリーアナウンサーの森香澄（30）が27日、自身のインスタグラムを更新。人生初のブリーチをしたハイトーンの新ヘアを披露した。森は「人生初のブリーチしてハイトーンにしてみました」と明かすとともに新ヘアを披露。今後は「いろんな色挑戦してみたい」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「はい、可愛い正解最高」「いい感じ」「癒されます」「超綺麗」「天使再降臨」「儚すぎて消えてしまいそうな美しさ」「雰囲気変わ