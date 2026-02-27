アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のスレッタ・マーキュリーや、『ハニーレモンソーダ』の石森羽花などの声で知られる、声優の市ノ瀬加那さん。現在、第2期が放送されている『葬送のフリーレン』でフェルンを演じていることでも注目の人気声優です。今回、肌で感じた『葬送のフリーレン』の人気ぶりや、市ノ瀬さんが目指す声優像について、“アニメ・声優オタク”の私、伊藤遼が伺いました。■フェルンは“現場で一緒に作って