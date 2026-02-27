北京・天津・河北協同発展戦略の実施から12年が経過し、北京市は中核都市としての牽引的役割を積極的に発揮し、天津市、河北省との連携強化を図り、一体となって発展を進めてきた。この12年間で、北京・天津・河北の経済総量は2014年の5兆9500億元から25年には12兆元（約270兆円）近くへと拡大し、6段階の「1兆元の大台」を連続で突破した。中国新聞網が伝えた。中央経済政策会議は、北京（北京・天津・河北）、上海（長江デルタ）