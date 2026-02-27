Photo: 長谷川賢人 あの「黒い箱」が、白い！ しかも背面まで。 「CP+ 2026」の東洋リビングブースで、思わず二度見してしまいました。防湿保管庫（防湿庫）のパイオニアがブース前面に押し出したのは、それはそれは真っ白な新登場の3機種でした。 Photo: 長谷川賢人 カメラやレンズ遊びを趣味にしていると、