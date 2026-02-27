井端監督が会見■侍ジャパン 5ー3 中日（27日・バンテリンドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日との強化試合に5-3で快勝した。9回に大勢投手（巨人）が緊急交代するアクシデントがあり、試合後、井端弘和監督が「ちょっと（足を）つったというだけだと思います。大事には至らないのかなと思います」と言及した。大勢は3点リードの9回から登板し2死を奪った。しかし、ブライト健太外野手に左前打を打たれた直後、三