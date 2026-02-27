福岡東署は27日、福岡市東区塩浜1丁目付近の道路上で同日午後3時ごろ、徒歩通行中の小学生男児が見知らぬ男から背中をたたかれる暴行事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40代、身長170くらいの中肉。短髪、黒色上衣、茶色下衣着用。黒色バッグ所持。