◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）侍ジャパンは27日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦。先発のマウンドに立った宮城大弥投手（24＝オリックス）は3回1安打無失点3奪三振と好投した。宮城は3回1安打無失点3Kと好投。2回には中日の外国人選手を2者連続三振に仕留めた。3回は四球と安打で2死一、三塁のピン