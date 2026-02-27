◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨み、5―3で勝利した。26日にチームに合流したドジャース・大谷翔平投手（31）は試合前練習で合流後初のフリー打撃を披露し、ドームの視線を独り占めにし、試合中はベンチでナインとコミュニケーションを図るなど、結束を強めた