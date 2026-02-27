◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）日本代表「侍ジャパン」は27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦。佐藤輝明内野手（26＝阪神）が初回に放った待望の“侍1号”先制3ランなどで5点を奪い、先発マウンドを任された宮城大弥投手（24＝オリックス）が3回1安打無失点の快投を見せるなど5―3で勝利した。試合前には、大谷翔平が合流後初