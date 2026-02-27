ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦が２７日、バンテリンドームナゴヤで行われ、日本が５―３で勝利した。壮行試合は２８日も同球場で予定されており、先発投手は日本が伊藤（日本ハム）、中日が大野と発表された。日本・井端監督「（佐藤の一発は）やっぱりチャンスでああいう一振りで初回に３点取れるのは大きい。（緊急降板の大勢は）