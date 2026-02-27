俳優の前田敦子さん（34）の写真集『前田敦子写真集 Beste』が、26日発表のオリコン週間BOOKランキングジャンル別「写真集」で、1位を獲得しました。2012/9/24付『前田敦子AKB48卒業記念フォトブックあっちゃん』以来、13年5か月ぶり自身通算4作目の1位となりました。本作は、AKB48の1期生メンバーとしてデビュー後、一時代を築き、現在は俳優として活動する前田さんが、「これが最後」と語るメモリアル写真集。30代の女性の“大