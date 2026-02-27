◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節町田２―１千葉（２７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで千葉に２―１で勝利した。＊＊＊前節の東京Ｖ戦の悪夢を再現させなかった。ＦＷ相馬勇紀とＦＷエリキのゴールで２―０としたが、後半１９分にＦＷ石川大地に１点を入れられて２―１に。ＤＦ昌子源が「またかじゃないけど、雰囲気はあった」と振り返るように、後半４４分から２点差を追いつかれ、ＰＫ戦の末に