日本時間２２時３０分に米生産者物価指数（PPI）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（1月）22:30 予想0.3%前回0.5%（前月比) 予想N/A前回3.0%（前年比) 予想0.3%前回0.7%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想N/A前回3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)