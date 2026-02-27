ダウ先物はマイナス圏、ネットフリックスなど上昇、DELLも強さ継続＝米国株 米株価指数先物（3月限）（NY時間07:58）（日本時間21:58） ダウ先物49144（-387.00-0.78％） S＆P5006875.50（-44.50-0.64％） ナスダック100先物24906.75（-174.25-0.69％） 米国株は総じてマイナス圏。利益確定の売りなどが重石。昨日引け後の決算を受けて大きく買われたDELL＜DELL＞は好調さを維持。同社は１株利益、売上高とも