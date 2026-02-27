生産者物価指数（PPI）（1月）22:30 結果0.5% 予想0.3%前回0.4%（0.5%から修正）（前月比) 結果2.9% 予想N/A前回3.0%（前年比) 結果0.8% 予想0.3%前回0.6%（0.7%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.6% 予想N/A前回3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比)