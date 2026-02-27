◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン5-3中日（27日、バンテリンドーム）侍ジャパンの郄橋宏斗投手が9回に緊急登板し、登板までの準備について語りました。9回にマウンドに上がった大勢投手でしたが2アウト1、2塁の場面で急きょ降板。代わって郄橋投手がマウンドに上がるとタイムリーを浴びたもののリードを守り、5-3で勝利しました。試合後、郄橋投手は「コンディション的には最後の最後まで何も作って