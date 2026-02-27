俳優の石原さとみさん（39）が、新CMに出演。撮影後のインタビューでは、家族とのリラックスした時間を語りました。■最近リラックスできたこと「家族としゃべりながらお茶してて」忙しい日常の中で、最近リラックスできた出来事について聞かれた石原さんは「家族で最近行き出したカフェがあるんですけど、そこはレコードが聴けるお店で、いい天気の日に家族としゃべりながらお茶してて、一緒にイヤホンでレコードを聴いた時にすご