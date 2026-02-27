◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン 5-3 中日（27日、バンテリンドーム）9回2アウト1、2塁の場面で急きょ降板となった大勢投手が、状態について明かしました。第一声「ふがいないですね」と声をもらした大勢投手。投球練習時から気になっていた右脚のふくらはぎがマウンドでつったような状態になってしまったそうで、治療もこれから行うといいます。状態は“大事ではない”としながらも、悔しさや申し訳なさを口にしまし