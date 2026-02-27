サッカーの欧州カンファレンスリーグ決勝トーナメントの組み合わせ抽選が27日にスイスのニヨンで行われ、鎌田大地が所属するクリスタルパレス（イングランド）は1回戦でAEKラルナカ（キプロス）との対戦が決まった。佐野海舟と川崎颯太のマインツ（ドイツ）はシグマ・オロモウツ（チェコ）、毎熊晟矢と市原吏音のAZアルクマール（オランダ）はスパルタ・プラハ（チェコ）とそれぞれ顔を合わせる。決勝トーナメント1回戦は第1戦が