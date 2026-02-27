「国際交流試合・台湾代表１−６日本ハム」（２７日、台北ドーム）日本ハム・新庄剛志監督が、台湾の熱烈歓迎を喜んだ。セレモニーで名前がアナウンスされると大歓声が起きた。「鳥肌が立ったし、ありがとうございます」と振り返って感謝。「めっちゃうれしかった。拍手ぐらいしてくれるかなと思ったけど、ドーって来てくれたから、調子に乗っちゃって。胸張って３回ぐらい手を上げたりした」と笑った。台湾代表の曽豪駒監