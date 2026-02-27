グラビアアイドルの〓野真央（22）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「FRIDAY表紙のオフショット」とつづり、ベージュのビキニ水着ショットを公開。チャームポイントのえくぼを両手の指で押さえたポーズや腰を曲げて横座りした曲線美際立つポーズなどもアップした。「この衣装お気に入りです！！」と明かし、「赤かわいいよね〜」と赤を基調としたひもバンドゥビキニ水着姿も披露した。ファ