日本スケート連盟は25日、公式Instagramを更新。今シーズン限りで引退を表明している坂本花織（25）の動画を公開した。 【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到 ミラノ・コルティナ五輪のショートプログラムに坂本が選んだ楽曲は、世界的歌手サラ・ブライトマン（65）が歌う曲『タイム・トゥ・セイ・グッバイ』だった