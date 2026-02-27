タレント鈴木奈々（37）が、27日放送のテレビ朝日系「ザ・共通テン！」（金曜後9・00）に出演し、最近のプライベートについて語った。14年1月に一般男性と結婚したが、21年に離婚したことを後に公表していた。番組では、離婚後に購入した3億円豪邸を公開。白を基調とした寝室には、1人にはあまりに大きなキングサイズのベッドが置かれていた。鈴木はベッドに寝転がりながら、「1人で寝てる」と告白。「パートナー欲しいで