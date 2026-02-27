女優の坂井真紀（55）が27日、自身のインスタグラムを更新。侍ジャパンの帽子を被ったショットを投稿した。坂井は「チケット争奪戦は三振だったけど、盛り上がるぜ」と侍ジャパンの帽子を被ったショットを投稿して声援を送った。この日、侍ジャパンは中日と壮行試合を行い、佐藤輝明内野手が待望の“侍1号”を放つなど、5―3で勝利した。