◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨み、高橋宏斗投手（23）が9回2死から緊急登板。最初の打者・石川昂に中前適時打を許したが、続く村松はこの日最速の153キロ直球を軸に追い込み、最後は二直に仕留めて試合を締めた。5―2の9回から登板した守護神候補の大勢が