侍ジャパンが２７日の中日との強化試合（バンテリンドーム）に５―３と快勝した。大谷翔平（指名打者＝ドジャース）、吉田正尚外野手（レッドソックス）、鈴木誠也外野手（カブス）、菊池雄星投手（エンゼルス）のＭＬＢ組がこの日から合流。主役の登場でチームの気運も高まった中、初回から４番・佐藤輝明内野手（阪神）のバットが火を噴いた。一死一、二塁から中日先発の柳の初球を快音と同時に右翼席に叩き込む先制の３ラン