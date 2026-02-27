◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節神戸２―１福岡（２７日・ノエビアスタジアム神戸）神戸がホームで福岡を２―１と破り、第２節・長崎戦（１３日・ノエスタ）以来の勝利で西の暫定３位に浮上した。相手の８本を上回るシュート２０本を放った攻撃が結実。前半３１分に相手のレッドカードで１人多くなると、後半だ。８分、元日本代表ＭＦ武藤嘉紀（３３）の左足弾で先制。１５分にはＦＷ小松蓮（２７）が右足ヒールで今季