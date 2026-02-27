◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）緊急降板した侍ジャパンの守護神候補、大勢投手（２６）＝巨人＝が試合後、右足のふくらはぎがつったことを明かした。３点リードの９回から登板したが、２死一、二塁となったところで右足に異変を訴えて緊急降板。「注目される大会でマウンドを降りてしまい本当に情けない。色々な人に迷惑を掛けてますし、色々な人に申し訳ないこと