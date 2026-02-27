◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの井端弘和監督が緊急降板した大勢投手に言及。「ちょっとつっただけ。大事には至らないのかなと思います」と話した。大勢は中日との壮行試合で３点リードの９回から登板したが、２死一、二塁となったところで右ふくらはぎの筋痙攣（けいれん）で緊急降板した。２３年ＷＢＣでは決勝の米国戦を含む４試合に登板した右腕は