ＮＰＢエンタープライズは２７日、バンテリンドームで２８日に開催する壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパンｖｓ中日ドラゴンズ」の予告先発投手を発表。侍ジャパンは日本ハム・伊藤大海投手（２８）、中日は大野雄大投手（３７）が登板する。伊藤は「いい緊張感を持って投げられたら。いつも通りの入りができるようにしっかり準備をしたい。いつも通りの入りで、自分の現在地を確認しながら抑