ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」が27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に5-3で勝利した。3月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指し、ドジャースの大谷翔平投手も合流。出場はしなかったが、試合前にフリー打撃を行った。試合後にはインスタグラムを更新。ある選手をロッカーで撮影した動画を投稿した。大谷がストーリー機能で投稿したのはお茶目な牧（DeNA