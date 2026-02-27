◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節町田２―１千葉（２７日・Ｇスタ）千葉がアウェーで町田と対戦し１―２で敗戦した。０９年１１月２２日（ＦＣ東京戦２〇１フクアリ）以来、５９４１日ぶりのＪ１の舞台で勝利とはならなかった。試合を総括した小林慶行監督は先制点を許したポイントにあげ、「守備をベースにやられているチーム。町田さんの得意なセットプレーというところで開始早々に先制を許したことでゲームを難