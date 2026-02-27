sumikaが、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌である「Honto」のライブ映像を公開した。このライブ映像は、2月23日に行われたイベント＜友達あつまれ〜！映画ドラえもん公開直前特別試写会＞でのパフォーマンスを収録したもので、sumikaが「Honto」をライブ初披露した映像となっている。限られた入場者のみ見ることができたプレミアムなライブなので、是非チェックして欲しい。そしてこのライブ映像が、毎週土曜日17