伊藤洋輝が再び戦線離脱へドイツ・ブンデスリーガのバイエルン・ミュンヘンは2月27日、日本代表DF伊藤洋輝が右太もも肉離れの負傷により当面の間、戦列を離脱すると発表した。クラブの医療部門による検査の結果、伊藤は右太もも裏の筋断裂（肉離れ）と診断された。詳細な全治期間については公表されていないが、今後の試合への欠場が不可避となった。現在26歳の伊藤は、ジュビロ磐田の下部組織からトップチームに昇格し、名