山崎健太郎 キヤノン様、あのウエストレベルファインダーのデジカメを製品化する際は、金属ボディで、なにとぞよろしくお願いします。 阿部邦弘 バッファローのBDドライブ、また買っちゃった 野澤佳悟 今日はポケモン30周年。初めてのゲームが、発売されてすぐのピカチュウ版、しかも幼稚園の年少のころにとくにせがんだわけでもなく渡されたものだったので、25週年のときのアカシアのMVでピカチュウ