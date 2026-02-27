◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）侍ジャパンの佐藤輝明内野手（26）が待望の“侍1号”を放った。中日との壮行試合に「4番・三塁」で出場し、日の丸のユニホームを身につけて自身初となる一発を含む3打数1安打3打点と躍動。憧れの大谷の前で自慢のパワーを見せつけ、WBCでの活躍に期待を抱かせた。初回、1死一、二塁で迎えた第1打席に中日・柳の初球、膝元へのカ