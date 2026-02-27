左脚のけがでワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表入りを辞退した米大リーグ・パドレスの松井裕樹が２６日、アリゾナ州ピオリアの球団施設で取材に応じ、「（今も）チームの一員だと思っている。心の底から優勝してほしいという気持ちで、大会になったら応援しようと思う」と語った。（帯津智昭）