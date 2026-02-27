スターラックス航空は、台北/桃園〜釜山線を6月1日に開設する。同社にとって韓国への初の定期便となる。1日1往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス180席の計188席を配置したエアバスA321neoを使用する。航空券は2月25日より販売を開始した。同路線はチャイナエアラインとエアプサン、大韓航空、タイガーエア・台湾、チェジュ航空、エバー航空、イースター航空、ジンエアーも運航している。■ダイヤJX900台