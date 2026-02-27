東京都は、都内で運用しているドクターヘリの運航会社が整備士を確保できないことから、4月以降、運航を一時休止すると発表しました。都は、杏林大学医学部付属病院などと協力してドクターヘリ1機を青梅市や奥多摩町など多摩地域を中心に運用しています。しかし、都のドクターヘリの運航業務を担う「ヒラタ学園」がヘリに搭乗する整備士を確保できず、去年8月以降、今年9月を除いて、月に5日間から8日間、一時的に運航を休止する運