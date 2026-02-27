歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん（81）が2月27日、第33回読売演劇大賞の芸術栄誉賞を受賞しました。芸術栄誉賞は、演劇界に多大な貢献があり、あるいは優れた企画を推進してきた団体や個人に贈られる賞です。仁左衛門さんは過去にも、第23回大賞・最優秀男優賞、17回選考委員特別賞、第3、12、28、30回優秀男優賞を受賞しています。■受賞コメント「ダイヤモンドにも勝る贈り物」今回の受賞について仁左衛門さんは、「私自身、決して