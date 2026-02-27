4人組ロックバンド・MY FIRST STORYが活動を休止することを26日、公式サイトで発表しました。公式サイトでは、メンバーとスタッフ一同のコメントとして「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました」と報告。そして、「いつか戻って来る日まで」という言葉で締