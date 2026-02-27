格闘家の武尊（34）が、27日放送のテレビ朝日系「ザ・共通テン！」（金曜後9・00）に出演し、新婚生活を公開した。1年ほど前に3階建てのマイホームを購入。テレビ初公開した。「玄関、こだわりました」。一見、木張りの廊下の壁かと思いきや、ある仕掛けがあった。「ここ、玄関とトイレなんですけど、隠し扉みたいにして、プッシュで開くようにして、分からないようにして」。金具のようなものは一切なく、場所が分からなけれ