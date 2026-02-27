サッカーのドイツ1部バイエルン・ミュンヘンに所属するDF伊藤洋輝（26）が太腿の肉離れで数週間離脱すると複数の地元メディアが27日に報じた。26日に筋肉系の問題で練習を切り上げたと報じられていた中で離脱が判明。スカイスポーツは全治2〜3週間と伝えた。昨年3月に右中足骨を骨折していた伊藤は同11月22日のフライブルク戦で戦列に復帰。徐々に出場時間を伸ばし、ここまで公式戦15試合に出場して1得点2アシストを記録するな