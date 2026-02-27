【ソウル＝仲川高志】在韓米軍と韓国軍は２７日、朝鮮半島有事を想定した３月の定例合同軍事演習「フリーダム・シールド（自由の盾）」の期間中、実際に部隊を動かす野外機動訓練を２２回実施することで合意したと明らかにした。尹錫悦（ユンソンニョル）前政権下で行われた昨年の５１回に比べ、半分以下に縮小された。韓国側が事前協議で、期間中の野外機動訓練の縮小などを提案したことに対し、米側は難色を示していた。演習