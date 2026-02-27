「国際交流試合・台湾代表１−６日本ハム」（２７日、台北ドーム）日本ハムが効果的な３本塁打で快勝した。新庄剛志監督は、台湾代表の印象について言及。「まず驚いたのは（自軍先発の）細野くんがキャンプからずっと調子よくて、（それを）いきなり芯で捉える当たりが３連発で来た。台湾の選手はすごいなと思いました。全体的にウチのピッチャーはいい調子なのに、すごいフルスイングでいい振りをしていた」と、打線のスイ