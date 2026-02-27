ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026○ 侍ジャパン 5 − 3 中日 ●＜2月27日バンテリンドームナゴヤ＞サポートメンバーとして侍ジャパンに帯同している広島の佐々木泰内野手（23）が27日、中日との強化試合に「9番・一塁」でフル出場。2回の第１打席に“プロ1号”となる豪快な左越えソロを放った。３−０で迎えたの２回の第１打席、二死無走者で中日先発・柳裕也と対峙。２ボール１ストライク後の高めに浮いたスライダーを完璧