大相撲の幕内・獅司（雷）が２７日、大阪・泉佐野税務署の一日税務署長に任命された。大阪・泉南市で開催されたイベントに、師匠の雷親方（元小結・垣添）とともに登場。スマホでの確定申告経験などを通して、スマホ申告とキャッシュレス納付をＰＲした。２年連続で同イベントへの参加となった獅司は「獅司は日本語、読めないから、難シシです。でも（申告の操作自体は）簡単だよ」と感想を話した。さらに再入幕が決まったばか