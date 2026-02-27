◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、中日との壮行試合が終了した１２分後に自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。「ナイスゲーム」と日本代表の勝利をたたえて投稿した動画では、牧（ＤｅＮＡ）が右手で電話のポーズや右手人差し指を鼻に当てて「シーッ」とするしぐさなどを繰り返していた。大谷はこの